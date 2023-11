"Je vous écris de mon duvet" : la nuit de Marie-Charlotte Garin dans le gymnase d'une école pour alerter sur le manque d'hébergements d'urgence

Pour sensibiliser au manque d'hébergement d'urgences, la députée de la 3e circonscription a, ce jeudi, mis en pratique ses principes : elle a passé la nuit dans le gymnase de l'école Mazenod, sur un tapis de sol, aux côtés d'une famille aux trois jeunes enfants.

Celle-ci vit, chaque nuit, dans l'école afin d'éviter la rue : parmi les enfants, on compte un bébé d'à peine six mois. "Nous vivons dans un monde suffisamment abject et dégueulasse pour qu'un bébé de six mois - et des milliers d'enfants avec lui - dorment dans la rue sans que ce gouvernement ne fasse rien" dénonce la députée sur son site internet, confiant "qu'il est dur de trouver le sommeil", d'où ces confidences nocturnes.

Une "guerre à l'indifférence" que Marie-Charlotte Garin a décidé de mener, quitte à "déclarer l'état d'urgence solidaire", alors que cette semaine deux amendements visant à créer 10 000 places d'hébergement ont été rejetées par un 49.3 dans le cadre du projet de loi de finances 2024.

L'action coup-de-poing de la députée visait à sensibiliser sur les problématiques de l'hébergement d'urgence, et notamment des enfants. L'école Mazenod n'est pas la seule à accueillir des familles en difficulté, malgré l'objectif "zéro enfant" sans domicile de l'exécutif écologiste lyonnais : le collectif Jamais sans toit, qui participe à ces mises à l'abri de familles, déplore 151 écoliers sans toit dans les rues lyonnaises.