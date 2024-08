Hébergement d’urgence en danger dans la Métropole de Lyon : "La vie sans toit tue"

Tous ont répondu à l’appel lancé sur les réseaux par les équipes mobiles de santé qui se mobilisaient contre la suspension des frais concernant les hébergements d’urgence et la mise à l’abri des personnes vulnérables.

"Enfants en danger, Métropole doit protéger", "Bébé + vie à la rue = danger", "Ceci est un lit bébé pour Jules, 3 mois", tant de pancartes en carton qui montrent la colère des professionnels de santé, des travailleurs sociaux et des citoyens venus en soutien. Parmi eux, Françoise, agricultrice dans la région lyonnaise : "Je suis venue car je ne peux pas accepter l’inacceptable".

Pour rappel, le 14 juillet dernier, la Métropole a suspendu les aides aux hébergements des personnes dont elle a la responsabilité : les mineurs non-accompagnés et les mères isolées avec bébé.

Pour ces dernières, la collectivité prévoyait principalement des nuitées d’hôtel. Une décision qui avait été justifiée par le manque de moyens déployés par la préfecture du Rhône notamment sur la création d’hébergement d’urgence.

"On dénonce l’argument budgétaire, car pour nous c’est prioritaire de prendre en charge ces personnes. Ce n’est pas quelque chose sur lequel on peut faire des économies car cela met en péril la santé de ces personnes vulnérables", dénonce Nicolas Demanet, secrétaire régional pour Médecin du monde.

Une situation plus qu’intenable

Au microphone, Lucille Marcellin, coordinatrice générale à Médecins du monde, dénonce une situation qui était, avant cette décision, déjà intenable avec des critères de prise en charge de plus en plus restrictifs.

D’après la militante, les femmes n’étaient prises en charge qu’au dernier trimestre de la grossesse et les mères avec enfants l’étaient uniquement si isolées avec un enfant de moins d’un an à charge.

"À la suite de cette décision, c’est une femme avec un bébé de trois jours qui est sortie de la maternité. Elle ne s’est pas vue proposer d’hébergement comme ça aurait été le cas jusque-là", s’indigne Lucille Marcellin. "La vie sans toit tue en hiver comme en été", complète-t-elle.

« Qu'est-ce qu'on veut ? Des logements pour tous ! » : une foule s'est rassemblée devant la Métropole de Lyon ce mercredi contre la suspension temporaire de la prise en charge des personnes vulnérables décidée par la Métropole le 13 juillet dernier. pic.twitter.com/jOkV0L3a5e — Lyon Mag (@lyonmag) July 31, 2024 Alors que le rassemblement a repris son calme après l'allocution de Lucille Marcellin, une femme du Collectif solidarité entre femmes à la rue se munit timidement du microphone.

Elle habite dans le squat du quai Arloing dans le 9ème arrondissement. "Je vais être opérée la semaine prochaine", annonce-t-elle les larmes aux yeux, ce à quoi renchérit une sympathisante du collectif : "Elle a reçu un avis d’expulsion le même jour que son opération. Où va-t-elle se reposer si elle se fait expulser ?".

Des réponses non satisfaisantes

Une délégation est finalement reçue par Lucie Vacher, vice-présidente déléguée à l’action sociale et éducative, et Antonin Dulin, conseiller solidarités et logement auprès du cabinet du président.

Ce sont cinq personnes représentant le collectif Hébergement en danger et les équipes mobiles de santé qui dépassent les barrières installées pour l’occasion pour rentrer dans le bâtiment.

Au lendemain du rassemblement, Lucille Marcellin explique que la Métropole n’a pas répondu à leurs attentes. "Malheureusement, ça n’a pas été fructueux. Ils nous ont informé de l’ouverture de nouvelles structures d’ici la fin de l’année, mais cela ne répond pas à la situation actuelle", s’alarme-t-elle.

Si les femmes déjà prises en charge le seront toujours, les nouvelles demandes d’aide ne seront pas traitées par la Métropole de Lyon. Les collectifs présents prévoient dès la rentrée de nouvelles mobilisations pour lutter contre cette suspension pour laquelle aucune date de fin n’a été annoncée.