Hébergement d'urgence : "Un nouveau cap inacceptable franchi" par la préfecture selon Grégory Doucet

Grégory Doucet, sur le plateau de BFM-Lyon, est revenu sur la nouvelle crise de l'hébergement d'urgence, marquée cet été par la décision de Bruno Bernard de fermer le robinet de sa collectivité en ne proposant plus de nouvelles nuitées d'hôtel aux mères démunies. Et plus récemment par la remise à la rue de nouveaux-nés.

Pour l'édile écologiste, la faute a été commise par l'Etat qui a mis en place "de nouveaux critères de vulnérabilité, qui l'a conduit à estimer qu'un nourrisson de quelques jours ne rentraient plus dans ces critères et pouvait être laissé sans solution". "Depuis le début de cette mandature, on cherche d'abord à collaborer avec les services de l'Etat, mais là, on a franchi un nouveau cap", regrette Grégory Doucet.