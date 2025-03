L’affaire des toilettes volées à la préfecture du Rhône définitivement classée

L'affaire avait fait sourire : en 2020, deux réservoirs de chasse d'eau et un abattant de toilettes disparaissaient à la préfecture du Rhône, située dans le 3e arrondissement de Lyon. Face à ces vols insolites, le préfet avait déposé plainte contre X, déclenchant une enquête judiciaire.

Les investigations avaient conduit à l'interpellation d'un haut fonctionnaire, membre du cabinet du préfet délégué pour la défense et la sécurité. L'exploitation des images de vidéosurveillance et de l'historique des entrées et sorties de la préfecture semblait l'impliquer, sa présence étant relevée les deux vendredis soirs des vols, vers 18h30, alors que son bureau était situé dans un bâtiment extérieur. Toutefois, les perquisitions menées à son domicile n'avaient pas permis de retrouver les éléments dérobés, et l'intéressé niait toute implication.

Malgré l'absence de preuves matérielles, il avait été convoqué devant le tribunal correctionnel de Lyon en mai 2021. En janvier 2022, la justice l'avait finalement relaxé, les juges ne pouvant pas exploiter les images de vidéosurveillance et de l'historique des badges d'entrée pour vice de procédure.

Parallèlement, l'affaire avait entraîné la suspension du haut fonctionnaire en décembre 2020 par le ministère de l'Intérieur. Une décision qu'il avait contestée devant le tribunal administratif de Lyon, qui lui avait donné raison un an plus tard : son ministère d'origine, celui de la Transition écologique, aurait été seul compétent pour prendre une telle mesure.

S'estimant victime d'un préjudice, il avait réclamé 24 000 euros d'indemnisation à l'État. En février 2024, sa demande avait été rejetée, les juges considérant que le ministère de la Transition écologique aurait pris la même décision de suspension dans "l'intérêt du service". Il avait interjeté appel, mais la cour administrative d'appel de Lyon a confirmé ce jugement le 9 janvier 2025, mettant un terme à l'affaire.

L'ancien haut fonctionnaire a depuis quitté la préfecture du Rhône.