Banderole à la gloire de Marie-Charlotte Garin à Lyon : simple rappel à l'ordre pour l'enseignante

Pas de bouleversement à la rentrée scolaire de l'école Gilbert Dru à Lyon puisque la professeure dans l'oeil du cyclone après la confection par ses élèves d'une banderole à la gloire de la députée Marie-Charlotte Garin n'a pas été sanctionnée.

Selon nos informations, l'enseignante a été convoquée à la direction des services départementaux de l'Education nationale du Rhône avant les vacances estivales. L'inspecteur d'académie lui a demandé de s'expliquer sur les raisons de ce travail réalisé en classe, et l'intéressée a rappelé le contexte d'un zoom sur l'Assemblée nationale, et d'une visite sur place avec la parlementaire écologiste.

Selon l'Académie de Lyon, il a été rappelé à la professeure des écoles son devoir de neutralité d'agent public, ainsi que les attentes de l'Education nationale quant à sa posture professionnelle avec les élèves.

Un rappel à l'ordre donc, alors que l'inspection académique pouvait aller jusqu'à la radiation de la professeure.

Pour rappel, Marie-Charlotte Garin avait dévoilé sur les réseaux sociaux une vidéo dans laquelle elle déroulait la banderole réalisée par les élèves de CM1-CM2 de l'école Gilbert Dru, expliquant l'avoir reçue des mains de la professeure le soir du 1er tour des élections législatives. Puis de lire des messages dont on pouvait clairement douter qu'ils avaient germé seuls dans l'esprit d'enfant de moins de 12 ans comme "Il faut combattre le RN", "Pour les femmes, avoir un enfant diminue de 60% la chance d'accéder aux meilleurs postes" ou encore "On compte sur vous, fini les racistes et les fascistes". La vidéo de la députée lyonnaise avait été rapidement retirée par l'intéressée suite à la polémique.