Battue pour la présidence d’une commission, Marie-Charlotte Garin dénonce des "petites magouilles bien sales"

La députée écologiste du Rhône Marie-Charlotte Garin était la candidate du NFP pour la présidence de la délégation de l’Assemblée Nationale aux droits des femmes. Grande favorite du scrutin entre parlementaires, puisque la gauche est majoritaire dans la commission, la Lyonnaise a été victime de politique politicienne. Ou plutôt de "petites magouilles bien sales" ou encore de "dingueries" comme elle le raconte sur les réseaux sociaux.

Marie-Charlotte Garin révèle avoir surpris les députés RN discuter avec ceux du camp présidentiel lors d’une interruption de séance. Puis le RN a retiré sa candidature et certaines voix ont permis à Véronique Riotton, la présidente sortante, de l’emporter contre toute attente avec 17 bulletins, contre 14 pour l’écologiste.

"La macronie ne peut pas se maintenir sans les voix du RN. La macronie est prête à tout pour rester au pouvoir. On parle de droits des femmes, dont le RN est la plus grande menace à l’Assemblée et en dehors, mais pas de problème pour la nouvelle présidente", réagit la députée lyonnaise.