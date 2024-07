"On a créé des liens" : Marie-Charlotte Garin évoque sa relation avec les écoliers après la polémique de la banderole à sa gloire

On y voyait la députée écologiste de la 3e circonscription de Lyon dévoiler la banderole reçue des mains d'une enseignante de l'école Gilbert Dru, remplie de messages à la gloire de la parlementaire rédigés par des enfants de primaire.

Plutôt que de répondre aux journalistes qui la sollicitaient, Marie-Charlotte Garin avait préféré supprimer ladite vidéo.

C'est finalement au Progrès qu'elle a avancé une piste d'explication ce vendredi. Elle explique que la banderole où l'on pouvait lire notamment "Il faut combattre le RN" ou "On compte sur vous, fini les racistes et les fascistes" est en réalité une carte de remerciements pour la visite de l'Assemblée nationale que Marie-Charlotte Garin avait organisé pour la classe de l'école Gilbert Dru.

"On s'est vu plusieurs fois en l'espace d'un mois, j'ai recroisé les enfants dans le quartier, ils étaient contents de me voir. Forcément, on a créé des liens", justifie encore la députée du Rhône.

Cela n'explique toutefois pas comment des enfants de primaire ont pu rédiger des messages aussi politisés plutôt que de simples remerciements avec des mots... d'enfant de moins de 12 ans.

Pour rappel, le rectorat de Lyon a ouvert une enquête pour déterminer dans quel contexte la banderole a été réalisée et le degré d'implication de la maîtresse, qui est tenue à une neutralité politique.