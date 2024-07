Banderole à la gloire de Marie-Charlotte Garin réalisée par des écoliers à Lyon : le rectorat enquête

La députée écologiste de la 3e circonscription de Lyon révèle que ce sont les "élèves de l'école Gilbert Dru" qui l'ont faite, et que c'est "leur maîtresse" qui l'a apportée à la parlementaire après sa réélection dès le 1er tour des élections législatives.

Marie-Charlotte Garin lit plusieurs messages laissés par les enfants, tous très politiques, à sa gloire, et globalement à 1000 lieues de ce qu'est capable de formuler un enfant en primaire : "Il faut combattre le RN", "Continuez vous êtes sur la bonne voie", "Vous êtes la meilleure députée", "On compte sur vous, fini les racistes et les fascistes", "Pour les femmes, avoir un enfant diminue de 60% la chance d'accéder aux meilleurs postes"...

La parlementaire promet dans la vidéo que le long parchemin la suivra jusqu'à l'Assemblée nationale à Paris.

Mise à jour à 15h : le tweet a finalement été retiré par Marie-Charlotte Garin.

Mise à jour à 17h40 : Le rectorat de Lyon a indiqué étudier actuellement la situation "pour savoir si l'obligation de neutralité de l'enseignante a été respectée. Nous prendrons les mesures nécessaires si cela n'avait pas été le cas."

🥰 Après les résultats des législatives, j’ai eu la belle surprise de découvrir les messages d’encouragements des élèves de ma circonscription à Lyon pic.twitter.com/tqiBN7x0T9 — Marie-Charlotte Garin (@MC_Garin) July 11, 2024 La fresque a-t-elle été faite dans le cadre d'un cours avant les vacances ? L'école Gilbert Dru est l'un des principaux établissements de Lyon où les réquisitions pour mettre des familles à l'abri ont lieu depuis des années. Il est également possible que la banderole ait été faite sur impulsion des parents d'élèves, des associations et du corps enseignant, en dehors de l'école. Pour rappel, les enseignants doivent rester neutres et laïques dans l'exercice de leurs fonctions. La sanction prononcée peut aller du blâme à la révocation.

Contactée, Marie-Charlotte Garin n'a pas répondu à notre sollicitation.

Ce ne serait pas la première fois qu'une école lyonnaise franchirait la ligne jaune. En 2021, l'opposition avait dénoncé la présence de messages et dessins violents anti-voitures et pro-vélos sur le mur de l'école Harmonie/Rebatel.

Dans le 3e à Lyon, l’illustration de l’instrumentalisation des enfants de nos écoles par l’extrême gauche : https://t.co/48886cJAkP — Béatrice de Montille (@bdemontille) July 11, 2024