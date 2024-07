Marie-Charlotte Garin : "Il ne faut pas se laisser berner par des coups de com', du vernis et des vidéos TikTok"

La députée sortante de la 3e circonscription du Rhône Marie-Charlotte Garin a donc fini sa campagne. Et elle peut entamer un nouveau marathon médiatique et faire du terrain pour ses camarades du Nouveau Front Populaire dans le département et l'agglomération lyonnaise.

Cela a débuté dès lundi sur BFM-TV où l'écologiste a fustigé le Rassemblement national, "des gens qui n'ont pas de projet chiffré, qui ont voté comme des pingouins à l'Assemblée nationale pendant 2 ans et dont on ne sait même pas s'ils seront républicains à la fin".

Le RN, c'est toujours le Front National.



Rien n'a changé.



Il ne faut pas se laisser berner par des coups de com', du vernis et des vidéos Tiktok.



Nous devons convaincre sur le fond ! pic.twitter.com/tV6rIv7MDw — Marie-Charlotte Garin (@MC_Garin) July 1, 2024 Et d'embrayer sur un reproche assez cocasse venant de sa part : "Est-ce qu'on veut être dans une vie politique où on se base sur des coups de com', sur du vernis et des vidéos TikTok ? Ou est-ce qu'on veut être dans une vie politique où on regarde le fond et le programme ?" Et d'embrayer sur un reproche assez cocasse venant de sa part : "Est-ce qu'on veut être dans une vie politique où on se base sur des coups de com', sur du vernis et des vidéos TikTok ? Ou est-ce qu'on veut être dans une vie politique où on regarde le fond et le programme ?"

Marie-Charlotte Garin a pourtant multiplié les coups de com' depuis deux ans, et se sert fortement des réseaux sociaux, y compris TikTok. Elle a d'ailleurs réalisé 17 vidéos sur la plateforme depuis le début de la campagne, soit plus d'une vidéo par jour... Dont une qui a surperformé, avec 160 000 vues et dans laquelle elle fait du vélo et il n'y a pas une seule allusion au programme.