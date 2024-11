Un message de consentement sur les sex-toys ? Marie-Charlotte Garin réclame un "changement culturel"

Marie-Charlotte Garin a ainsi signé une tribune dans Le Nouvel Obs pour que la loi puisse punir plus largement, car "un rapport sexuel non librement consenti est un viol et la zone grise n'existe pas".

Dans ce cadre, la parlementaire lyonnaise pousse pour que des messages de consentement soient systématiquement inscrits sur les boîtes des sex-toys, comme le fait la société spécialisée Passage du désir. Et ce afin d'inciter les couples à s'assurer que leur conjoint est d'accord avec la pratique à venir.