Lyon : de la prison avec sursis pour avoir divulgué l’adresse de la députée Marie-Charlotte Garin

La cour d’appel de Lyon a condamné cet homme à six mois de prison avec sursis. Il devrait également verser 1500 euros de dommages et intérêt et 1500 euros au titre des frais de justice.

Dans un communiqué, la députée écologiste du Rhône indique qu’elle utiliserait la somme reversée au titre de dommages et intérêt pour "faire un don à une association qui lutte contre le cyberharcèlement".

En première instance, l’internaute, un habitant de la place Mazagran à la Guillotière, avait été relaxé par la justice lyonnaise mais le parquet avait fait appel.

Pour rappel, cet ancien journaliste, qui tient désormais le compte X Monopolyon qui pilonne quotidiennement le travail des élus écologistes avec des montages parfois douteux, avait dévoilé l'adresse personnelle de Marie-Charlotte Garin. A côté de son message, deux photos avaient aussi été publiées sur le réseau social. L’une avec l’interphone de l’immeuble de la députée sur laquelle on découvrait le nom de la députée. L’autre, avec une vue générale du bâtiment, et sur laquelle il était possible de voir l’adresse exacte de l’élue de la 3e circonscription du Rhône écrite sur la façade.