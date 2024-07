Banderole à la gloire de Marie-Charlotte Garin : l'enseignante convoquée par l'inspection académique

Alors que Marie-Charlotte Garin considère comme étant "close" la polémique concernant la banderole reçue des mains d'une maîtresse de l'école Gilbert Dru et comportant des messages politiques à sa gloire rédigés par des écoliers, l'enseignante va devoir apporter des réponses.

Le rectorat a indiqué qu'elle a été convoquée par l'inspection académique du Rhône pour un entretien qui doit permettre de déterminer "les circonstances de cette situation" ainsi que de vérifier si "l'obligation de neutralité a été respectée".

L'audition doit avoir lieu "très prochainement".

Pour rappel, un enseignant doit se montrer neutre et laïque.

Or, il est difficile d'imaginer comment des élèves de CM1-CM2 ont pu avoir l'idée d'écrire à la députée écologiste du Rhône, sans l'assistance d'un adulte, des messages comme "Il faut combattre le RN", "Pour les femmes, avoir un enfant diminue de 60% la chance d'accéder aux meilleurs postes" ou encore "On compte sur vous, fini les racistes et les fascistes".

Au Parisien, Marie-Charlotte Garin avait également indiqué que la banderole avait été réalisée en remerciement d'une visite organisée par la parlementaire lyonnaise à l'Assemblée nationale. Et de glisser que les enfants avaient utilisé "des mots issus de leur spectacle" de fin d'année donné il y a un mois à Gilbert Dru.

De quoi probablement donner un peu plus de sueurs froides à l'enseignante, puisque l'inspection académique, qui peut prononcer une sanction allant du blâme à la radiation de l'Education nationale, pourrait être tentée de connaître le contenu de ce spectacle visiblement très politisé.