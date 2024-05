Près de Lyon : le quai Jean-Jacques Rousseau fermé deux semaines suite à un éboulement

L’axe le long de la Saône et face au quartier de la Confluence, qui relie la commune au quai des Etroits à Lyon, a été victime d’un éboulement de la colline et de chutes d'arbres dont l’origine devra être établie.

La mairie de La Mulatière annonce une fermeture jusqu’au 17 mai, le temps que la situation soit sous contrôle.

Les riverains, cyclistes et piétons peuvent encore s’engager sur le quai. Le bus 8 ne dessert plus les arrêts entre Pont de la Mulatière et Les Etroits.

D'importants travaux ont lieu depuis plusieurs semaines sur le quai Jean-Jacques Rousseau afin de permettre au Sytral de déterminer où construire le tunnel du futur tramway express de l'Ouest lyonnais (TEOL). Il semblerait toutefois que l'affaissement de la colline soit dû aux fortes pluies de dimanche dernier.