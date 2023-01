Passage du quai Jean-Jacques Rousseau à sens unique : la concertation débute ce lundi

La Métropole entend faire passer le long de la Saône la future voie Lyonnaise 3, qui reliera à terme Quincieux à Givors. Sauf que l’absence de place et surtout de bas-port oblige la majorité écologiste à rendre le quai à sens unique pour pouvoir grignoter une voie de circulation.

Sur les réseaux sociaux, le président de la Métropole Bruno Bernard a annoncé que cela permettait d’"apaiser la circulation", de "rendre la marche à pied plus agréable" et de "planter plus d’arbres". Un trottoir plus large que celui proposé aujourd’hui, parfois par intermittence, doit permettre aux promeneurs de se réapproprier le quai qui sert bien souvent d’axe de substitution pour les automobilistes qui veulent rejoindre le tunnel de Fourvière plus rapidement.

📢 Nous sommes ravis de vous annoncer que la Métropole de Lyon, La Mulatière et la Ville de Lyon lancent un projet de réaménagement ambitieux pour les quais des Étroits et Jean-Jacques Rousseau. 🚲🌳🏃‍♀️ pic.twitter.com/BMhgsIcBCN — Bruno Bernard (@brunobernard_fr) January 27, 2023

A noter que la Métropole, qui ne se fixe pour le moment aucun calendrier, n’a pas encore décidé quel sens sera retenu : Lyon-La Mulatière ou La Mulatière-Lyon. Ce sera donc aux habitants de donner leur avis sur la question.

La maire de la Mulatière Véronique Déchamps entend faire peser son idée de laisser suffisamment de place pour que les bus de la ligne 8 puissent continuer à emprunter le quai dans les deux sens.

Une réunion publique doit se tenir ce mardi soir à 18h30 à l’auditorium du musée des Confluences dans le 2e arrondissement de Lyon. La concertation se terminera le 10 mars prochain.