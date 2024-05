Près de Lyon : la police l’arrête pour un joint et met au jour un trafic de drogue

Ils ont procédé au contrôle d’un homme qui était en train de se rouler un joint. L’individu se trouvait alors en possession d’herbe de cannabis, de résine de cannabis, de cocaïne, de MDMA, de kétamine mais aussi de 450 euros en liquide.

Ce jeune de 20 ans a été interpellé et placé en garde une vue. Une perquisition menée à son domicile a ensuite permis aux forces de l’ordre de découvrir une soixantaine de buvards de LSD, près de 5000 euros en liquide et du matériel de conditionnement pour l’emballage et la vente de produits stupéfiants.

Le suspect a reconnu les faits. Il a été présenté au parquet lundi avant d’être jugé en comparution immédiate ce mardi.