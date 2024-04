Trafic de drogue : Alexandre Vincendet veut geler les avoirs des dealers

Alexandre Vincendet annonce ce mardi avoir déposé une proposition de loi visant à geler les avoirs des narcotrafiquants. Le parlementaire passé des Républicains à Horizons cette année rappelle que près de 200 000 personnes sont actrices en France du trafic de stupéfiants, pour un chiffre d'affaires annuel de 3,5 milliards d'euros.

"Si un renforcement des peines encourues pour les consommateurs est nécessaire, je propose d'aller plus loin en gelant les avoirs des acteurs, organisateurs et financeurs de réseaux de drogues en France en déposant une proposition de loi cosignée par de nombreux collègues députés", se félicite Alexandre Vincendet dans un communiqué. Son texte est effectivement présenté notamment par Anne Brugnera et Thomas Rudigoz, députés Renaissance du Rhône.

L'ancien maire de Rillieux-la-Pape prévoit le gel pour six mois renouvelables des fonds et ressources économiques des dealers, qu'ils soient acteurs directs, organisateurs ou financeurs des réseaux. Il reviendrait aux ministères de l'Economie et de l'Intérieur de prendre ces décisions si la loi était votée.