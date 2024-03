Lyon Politiques : Alexandre Vincendet, préfecture/maires et PFAS - 22/03/24

Le directeur de la publication de LyonMag Alexis André, les journalistes Raphaël Ruffier-Fossoul et Damien Gouy-Perret et le politologue et ancien élu lyonnais Romain Blachier interviennent sur les sujets suivants :

- Alexandre Vincendet peut-il devenir le nouveau patron de la droite lyonnaise ?

- La préfecture du Rhône est-elle dans son rôle en devenant un acteur politique local affirmé ?

- Pollution aux PFAS : attaquer Arkema et Daikin, nécessaire ou risqué ?

Lyon Politiques est à retrouver tous les vendredis à 16h30 sur LyonMag.com et sur la chaîne Youtube de LyonMag.

00:00 Sommaire/Introduction

00:30 Alexandre Vincendet

09:24 Préfecture/mairies de droite

21:49 PFAS Procédure Métropole de Lyon