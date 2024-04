Limitation des PFAS : victoire pour les verts, SEB épargné à Ecully

Les députés écologistes ont obtenu une première avancée dans la lutte contre la pollution aux PFAS, ce jeudi. Une proposition de loi a en effet été adoptée en première lecture par l'Assemblée nationale. Cette dernière a notamment pour but d’interdire à compter du 1er janvier 2026 "la fabrication, l'importation, l'exportation et la mise sur le marché à titre gratuit ou onéreux" de produits textiles et cosmétiques, de produits de fart pour les skis, et de mousse anti-incendie contenant des substances per- et polyfluoroalkylées, les fameux PFAS.

Les ustensiles de cuisine ont néanmoins été exclus du périmètre d'application de la loi. C’est le soulagement pour les salariés et les dirigeants du groupe Seb, basé à Ecully, qui s’étaient notamment retrouvés cette semaine devant l'Assemblée nationale pour manifester, voyant d’un mauvais œil les conséquences de ce texte sur leur activité. Le groupe fabrique les fameuses poêles Tefal dont le revêtement antiadhésif est composé de PFAS.

Le texte voté jeudi prévoit également d'interdire progressivement les rejets aqueux de PFAS dans les cinq ans à compter de la promulgation de la loi, l'obligation de contrôler leur présence dans l'eau potable ou encore la mise des industriels à contribution financière via le principe « pollueur payeur ». Dans le Rhône, 150 000 habitants sont par une eau "non-conforme" selon l’ARS.

Le texte doit à présent être examiné par les sénateurs.