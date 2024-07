Lyon : les activistes écologistes relaxés après leur action à Arkema

A tel point qu'elle est devenue le sujet central des élections législatives dans la 12e circonscription du Rhône, celle d'Oullins-Pierre-Bénite où se situent les industriels Arkema et Daikin.

Ce vendredi, la justice lyonnaise a décidé de relaxer les militants écologistes d'Extinction Rebellion et Youth for Climate qui avaient mené une action le 2 mars dernier sur le site des industriels accusés d'avoir largement participé à cette pollution aux perfluorés depuis des années.

Les activistes âgés de 23 à 43 ans avaient été interpellés pour des motifs divers : trois en dehors du site, cinq autres pour avoir déployé une banderole sur le toit d'Arkema.

Le parquet avait pourtant requis entre 3 et 6 mois de prison avec sursis ainsi que des amendes à leur encontre.

Mais la juge Brigitte Vernay, qui avait déjà prononcé il y a quelques semaines la relaxe des activistes de Riposte Alimentaire qui avaient jeté de la soupe au musée des Beaux-Arts, a estimé que les prévenus avaient exercé leur liberté d'expression et a même salué "une action politique pour alerter sur les dangers de cette pollution" aux PFAS.

A noter que selon le Progrès, un militant a toutefois écopé de 300 euros d'amende et devra verser 500 euros de dommages et intérêts à un policier en civil qu'il avait bousculé. La juge a conclu que le policier n'ayant pas décliné son identité, les faits de violences volontaires sur personne dépositaire de l'autorité publique ne pouvaient être retenus et conduire à une condamnation plus large.