Pollution aux PFAS dans l'agglomération lyonnaise : deux associations mobilisées ce lundi

Une action collective est en cours. Deux associations, "Notre Affaire à Tous" et "PFAS contre Terre", organisent ce lundi soir à 18h une réunion publique au foyer Ambroise Croizat, à Oullins-Pierre-Bénite.

Objectif : informer les riverains sur les conséquences des PFAS, ces polluants éternels retrouvés dans l'eau du robinet, et leur présenter les recours juridiques possibles.

Dans leur communication, les associations affirment que "toutes et tous impacté.e.s par les PFAS" doivent pouvoir faire valoir leurs droits et obtenir réparation. Elles annoncent ainsi "une action de masse que vous pourrez rejoindre pour que, enfin, les pollueurs paient et que nous obtenions réparation". Cette action sera menée par le cabinet Kaizen Avocat.

La pollution aux PFAS dans l'agglomération lyonnaise touche, selon une étude récente de l'UFC-Que Choisir et de l'ONG Générations Futures, près de 220 000 personnes. Face à cette situation, les associations espèrent mobiliser largement. "Un temps d'échange permettra de répondre à vos questions sur ces enjeux juridiques et sur cette nouvelle action de masse", indiquent-elles.

Les places pour cette réunion sont déjà complètes, preuve d'un intérêt marqué des habitants concernés.