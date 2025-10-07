PFAS : Arkema annonce la fermeture de deux lignes de production à Pierre-Bénite

Deux lignes de production de gaz fluorés, dont le Forane 22 et le BTFM, vont être arrêtées d’ici la fin de l’année 2025, faute de débouchés commerciaux.

Ces gaz, historiquement produits à Pierre-Bénite, ne trouvent plus preneur : leurs derniers clients ont cessé leurs approvisionnements, en raison notamment de leur impact environnemental et de leur classement parmi les PFAS, les polluants éternels désormais très encadrés par les autorités européennes.

Arkema justifie cette décision par la nécessité de recentrer le site sur les polymères fluorés, des matériaux de haute performance utilisés dans les batteries, les semi-conducteurs ou les nouvelles énergies. L’entreprise a d’ailleurs inauguré en 2024 un troisième réacteur dédié à cette production, signe d’un virage industriel vers les marchés à forte croissance.

Cette réorganisation pourrait impacter une cinquantaine de salariés selon Arkema, mais la direction assure vouloir éviter les licenciements secs. Elle prévoit de favoriser la mobilité interne et d’ouvrir une négociation locale avec les représentants du personnel pour définir "des dispositifs spécifiques et adaptés".

Implanté depuis plus d’un siècle dans la vallée de la chimie, le site de Pierre-Bénite est au cœur d’un territoire marqué par les controverses environnementales liées aux PFAS. En 2022, une enquête journalistique avait mis en lumière des taux anormaux de contamination dans le Rhône et dans les nappes phréatiques locales.

Ce recentrage industriel, présenté comme une transition vers des matériaux plus durables, intervient alors qu’Arkema poursuit sa stratégie mondiale pour devenir un acteur majeur des matériaux de spécialité, un secteur qui représentait déjà 92% de son chiffre d’affaires en 2024, soit 9,5 milliards d’euros.