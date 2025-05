Intrusion sur le site de l’usine Arkema près de Lyon : les activistes écologistes de nouveau relaxés en appel

Le 2 mars 2024, plusieurs centaines de militants écologistes de Youth for Climate et Extinction Rebellion ont envahi le site d’Arkema à Pierre-Bénite, dénonçant la pollution aux polluants éternels (Pfas). Ils avaient déployé une banderole avec une tête de mort et causé des dégradations.

Huit militants avaient été jugés une première fois en juin dernier et avaient été relaxés après avoir affirmé que leur but était uniquement de sensibiliser le public. Le parquet avait décidé de faire appel menant à un nouveau procès en février 2025 où des peines de 4 à 6 mois de prison avec sursis avaient été requises. Une nouvelle relaxe a finalement été prononcée par la Cour d’appel.

Des amendes ont malgré tout été prononcées contre militants, notamment pour rébellion.