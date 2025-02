Action anti-PFAS à Arkema : prison avec sursis requis en appel contre les activistes écologistes

Ces activistes avaient été relaxés en première instance pour leur action anti-PFAS, saluée par la présidente lors de l'audience, qui évoquait "une action politique pour alerter sur les dangers de cette pollution".

Furieux, le parquet avait fait appel, tout comme Arkema qui soulignait le danger lié à cette action sur un site Seveso.

C'est donc devant la cour d'appel que les huit prévenus se retrouvaient pour expliquer à nouveau pourquoi ils s'étaient introduits sur le site industriel, allant jusqu'à monter sur le toit d'un bâtiment pour déployer la banderole "Habitants intoxiqués, Arkema doit payer".

En amont de l'audience, Youth for Climate et Extinction Rebellion organisaient un rassemblement de soutien devant le Palais de Justice, avec des prises de parole de la députée écologiste Marie-Charlotte Garin et de la vice-présidente de la Métropole Anne Grosperrin. Ainsi qu'une pièce de théâtre sur les PFAS. La vice-présidente métropolitaine a même été citée à la barre lors de l'audience pour défendre les prévenus.

Des peines de 4 à 6 mois de prison avec sursis ont été requis. C'est légèrement plus qu'en première instance.

La décision de la cour d'appel a été mise en délibéré, elle sera connue le 15 mai prochain.