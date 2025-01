Rejet de la demande de suspension du projet Daikin à Pierre-Bénite

Le Tribunal administratif de Lyon a rejeté, ce jeudi 23 janvier, la demande de suspension formulée par plusieurs associations et habitants contre un projet d’extension de l’usine Daikin à Pierre-Bénite, autorisé par la préfète du Rhône le 15 octobre dernier.

En 2021, la société Daikin avait présenté un dossier à la préfecture du Rhône pour installer une unité de "pré-compound", destinée à ajouter des additifs chimiques aux plaques de polymères. Malgré un premier rejet du projet par le tribunal en juin 2024, la société a depuis soumis un nouveau dossier avec "des améliorations" techniques, telles que l’installation d’un système de filtration de haute efficacité, incluant des filtres HEPA 14, pour limiter les émissions de poussières et de composés organiques volatils.

Les juges des référés ont estimé que ces ajustements réduisaient de manière significative les risques pour l’environnement et la santé publique, à tel point qu’une étude d’impact préalable n’était plus nécessaire. Selon eux, les émissions résiduelles seraient désormais négligeables et ne justifiaient pas la suspension du projet.

Malgré les préoccupations exprimées par les associations “Bien vivre à Pierre-Bénite” et “Générations futures”, ainsi que par certains riverains, le tribunal a conclu qu’aucune incidence notable n’était à craindre, rejetant ainsi la demande de suspension de l’arrêté préfectoral.