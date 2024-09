Pollution aux PFAS : un rassemblement à Lyon contre l'extension de Daikin

Alors qu'on a appris récemment que l'eau de Saint-Symphorien-d'Ozon serait considérée comme impropre à la consommation si la France appliquait les normes européennes en matière de PFAS, un rassemblement est prévu ce lundi après-midi.

A l'appel du collectif PFAS Contre Terre, des manifestants sont attendus à 18h sur le quai Augagneur, au niveau de la préfecture du Rhône à Lyon.

L'objectif est de dénoncer le projet d'extension de Daikin à Pierre-Bénite. C'est ce lundi que s'achève la consultation publique. Et c'est cette semaine qu'une pétition de plus de 7000 signatures contre l'extention sera remise aux services de l'Etat.

Pour rappel, Daikin et Arkema sont mis en cause dans la pollution massive du sud de l'agglomération lyonnaise aux perfluorés. Selon le tribunal administratif de Lyon en juin dernier, "les modifications successives" déjà apportées au complexe industriel ont conduit "à une augmentation significative de l’émission de produits toxiques" et même à "l’introduction d’un nouveau produit, le bisphénol A".