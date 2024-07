PFAS : l'Etat se pourvoit en cassation pour permettre à Daikin d'étendre ses activités à Pierre-Bénite

La préfecture du Rhône a annoncé que le ministère de la Transition écologique comptait se pourvoir en cassation devant le Conseil d'Etat pour obtenir gain de cause, et ainsi abroger la suspension de l'arrêté encadrant une unité de production et stockages de polymères addivités sur le site de Daikin à Oullins-Pierre-Bénite.

L'arrêté préfectoral pris le 2 février dernier avait été suspendu par le tribunal administratif de Lyon le 20 juin. Des associations avaient pointé du doigt la présence de PFAS parmi les "pré-compound" qui seront produits et stockés sur cette nouvelle unité réclamée par Daikin.

"L’inspection des installations classées s’est rendue sur site le 24 juin. Le contrôle a confirmé l’arrêt de production, à l’initiative de l’exploitant. L’unité est mise à l’arrêt jusqu’à ce que les services de l’État aient instruit les compléments d’informations liés à l’impact et aux modifications cumulées qui seront apportés par l’exploitant", précise la préfecture du Rhône dans son communiqué.

Pour rappel, Daikin et Arkema sont mis en cause dans la pollution massive du sud de l'agglomération lyonnaise aux perfluorés. Selon le tribunal administratif de Lyon en juin dernier, "les modifications successives" déjà apportées au complexe industriel ont conduit "à une augmentation significative de l’émission de produits toxiques" et même à "l’introduction d’un nouveau produit, le bisphénol A".

A cause de ces "dangers pour l’environnement", le juge réclamait une autorisation et une évaluation environnementale avant de reprendre l'activité.