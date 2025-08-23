Lyon : Bernard Cheviet, légende des boulistes, s’est éteint à l’âge de 82 ans

C’était une légende du sport boules. Bernard Cheviet est décédé ce mercredi 20 août à l’âge de 82 ans des suites d’une longue maladie. Cela faisait cinq ans qu’il luttait pour rester en vie.

Le Maestro, comme il se faisait surnommer, a grandi dans la commune de Sainte-Foy-lès-Lyon où ses parents détenaient un café. Initié dès son plus jeune âge à la boule lyonnaise, il a rapidement surclassé les plus grands de son sport. Durant ses 55 ans de carrière (dont 25 ans passés en équipe de France), de 1959 à 2014, le plus grand de tous a été sacré champion du monde à neuf reprises, champion de France 14 fois et a obtenu un titre de champion d’Europe.

En dehors des boulodromes, Bernard Cheviet a réussi à faire connaître son sport dans toute la France, notamment grâce à son passage dans la célèbre émission "La tête et les jambes" en 1976, où il avait réalisé plusieurs défis.

Sur les réseaux sociaux, la Fédération Internationale de Boules a tenu à lui rendre hommage : "C’est avec une vive émotion que nous avons appris le décès du "Maestro" Bernard Cheviet. Cette légende du sport boules français laissera son empreinte indélébile dans notre discipline. Il a été un modèle, un mentor pour beaucoup de boulistes. La Fédération Internationale de Boules présente ses sincères condoléances à sa famille".