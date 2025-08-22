Ils avaient une quarantaine de cambriolages à leur actif : un duo interpellé après six mois à écumer le Rhône

Car les cambriolages et les vols se multipliaient dans le Rhône, notamment dans le secteur de L'Arbresle.
La piste des malfaiteurs a pu être minutieusement remontée, jusqu'à leurs interpellations le 6 août dernier. Il s'agit d'un adolescent et d'un jeune majeur. Les arrestations se sont déroulés dans des conditions plutôt calmes, puisqu'ils étaient déjà incarcérés pour d'autres faits.
Pour le moment, les enquêteurs leur attribuent une quarantaine de cambriolages, dont quelques-uns en Haute-Savoie et dans l'Ain. Ils se basent sur un recoupement colossal de bornages téléphoniques, d'images de vidéosurveillance et parfois même de relevés d'empreintes digitales pour les confondre.
Une partie du butin a déjà été écoulé, mais les militaires de L'Arbresle ont retrouvé tout de même trois voitures et de nombreux bijoux. Certains ont pu être déjà restitués à leurs propriétaires.
Le mineur et son complice majeur ont été mis en examen et sont retournés derrière les barreaux, en attendant d'être prochainement jugés.
