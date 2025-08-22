Faits Divers

Ils avaient une quarantaine de cambriolages à leur actif : un duo interpellé après six mois à écumer le Rhône

Depuis le mois de février, les gendarmes étaient sur les dents.

Car les cambriolages et les vols se multipliaient dans le Rhône, notamment dans le secteur de L'Arbresle.

La piste des malfaiteurs a pu être minutieusement remontée, jusqu'à leurs interpellations le 6 août dernier. Il s'agit d'un adolescent et d'un jeune majeur. Les arrestations se sont déroulés dans des conditions plutôt calmes, puisqu'ils étaient déjà incarcérés pour d'autres faits.

Pour le moment, les enquêteurs leur attribuent une quarantaine de cambriolages, dont quelques-uns en Haute-Savoie et dans l'Ain. Ils se basent sur un recoupement colossal de bornages téléphoniques, d'images de vidéosurveillance et parfois même de relevés d'empreintes digitales pour les confondre.

Une partie du butin a déjà été écoulé, mais les militaires de L'Arbresle ont retrouvé tout de même trois voitures et de nombreux bijoux. Certains ont pu être déjà restitués à leurs propriétaires.

Le mineur et son complice majeur ont été mis en examen et sont retournés derrière les barreaux, en attendant d'être prochainement jugés.

Ex Précisions le 22/08/2025 à 17:09

Ils étaient déjà en taule pour d'autres faits ;-)
Ces chances que Mr macron adore...

Loool le 22/08/2025 à 17:04
C’est à cause de la société a écrit le 22/08/2025 à 15h18

Qui sont ils ?
Comment se nomment t ils
Mineur : qui sont les parents
Juges ; qui va rembourser les victimes et quand
Merci aux gendarmes

Tu te poses pas toutes ces questions quand c’est un pointeur sale race que t’es

C’est à cause de la société le 22/08/2025 à 15:18

Qui sont ils ?
Comment se nomment t ils
Mineur : qui sont les parents
Juges ; qui va rembourser les victimes et quand
Merci aux gendarmes

Amen le 22/08/2025 à 15:14

C'est encore Pierre et Paul qui ont sévi !
L'autre jour , à la prison de Nîmes , Darmanin et tout le " tralala " inaugurait l'agrandissement de 150 places supplémentaires !
Mais c'est 150 000 places qu'il faudrait , pour pouvoir y loger toutes ces merdes.

non mais attendez le 22/08/2025 à 14:53

C'est pas moi m'sieur j'étais pas là !

