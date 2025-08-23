Lyon : un jeune homme condamné pour avoir menacé de viol et de mort la préfète du Rhône

Habitant du 8e arrondissement, suivi psychiatriquement, il avait menacé de viol et de mort Fabienne Buccio la préfète du Rhône.

L'individu âgé de 25 ans avait transmis ses menaces par courrier à la représentante de l'Etat. Des messages également envoyés aux tribunaux correctionnels de Paris et de Lyon, au tribunal administratif de Lyon, au procureur de Saint-Étienne ou même à l'Élysée, parfois avec des croix gammées dessinées aux côtés de ses écrits.

Cet animateur du Crous s'était ensuite dénoncé en utilisant une plateforme officielle, sur laquelle il avait également fait l'apologie du terrorisme et promettait de commettre des attentats au nom du peuple palestinien.

Des propos que les autorités ont pris très au sérieux, malgré la fragilité du concerné. C'est d'ailleurs au Vinatier qu'il a été interpellé, après que le jeune homme se soit lui-même dénoncé en appelant la police.

Selon Press Pepper, son profil psychiatrique n'a pas été un frein pour son jugement et sa condamnation. D'autant qu'il avait déjà un casier judiciaire chargé après des outrages et des menaces de mort envers des magistrats.

Les juges lyonnais lui ont donc infligé une peine d'un an de prison ferme. Les appareils électroniques qu'il utilisait pour envoyer ses menaces lui ont été confisqués.