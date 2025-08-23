Lyon : un jeune homme condamné pour avoir menacé de viol et de mort la préfète du Rhône

Habitant du 8e arrondissement, suivi psychiatriquement, il avait menacé de viol et de mort Fabienne Buccio la préfète du Rhône.
L'individu âgé de 25 ans avait transmis ses menaces par courrier à la représentante de l'Etat. Des messages également envoyés aux tribunaux correctionnels de Paris et de Lyon, au tribunal administratif de Lyon, au procureur de Saint-Étienne ou même à l'Élysée, parfois avec des croix gammées dessinées aux côtés de ses écrits.
Cet animateur du Crous s'était ensuite dénoncé en utilisant une plateforme officielle, sur laquelle il avait également fait l'apologie du terrorisme et promettait de commettre des attentats au nom du peuple palestinien.
Des propos que les autorités ont pris très au sérieux, malgré la fragilité du concerné. C'est d'ailleurs au Vinatier qu'il a été interpellé, après que le jeune homme se soit lui-même dénoncé en appelant la police.
Selon Press Pepper, son profil psychiatrique n'a pas été un frein pour son jugement et sa condamnation. D'autant qu'il avait déjà un casier judiciaire chargé après des outrages et des menaces de mort envers des magistrats.
Les juges lyonnais lui ont donc infligé une peine d'un an de prison ferme. Les appareils électroniques qu'il utilisait pour envoyer ses menaces lui ont été confisqués.
C'est plutôt un futur député RN avec ses insignes nazis.Signaler Répondre
Avec vous, quelque soit le sujet, vous radotez toujours les mêmes commentaires (Idem pour Loool).
Il n'était pas au Vinatier pour rien ce décérébré.Signaler Répondre
Du coup sur le principe ces ânes il faut leur brider leur tél qu'ils ne fassent pas de co......ies non plus.
.
Ce qui m'énerve c'est que les juges veulent de la prison ferme alors qu'il est enfermé dans un hôpital psychiatrique, donc théoriquement son geste qui n'est pas pardonnable s'explique.
Et que d'autres qui font des choses aussi graves sont relâchés parce que ces même juges estiment qu'ils "n'étaient pas dans leur état normal".
La justice à 2 vitesses encore plus flagrante !
Pas en ce qui concerne les représentants de l'état et de la démocratie, pas touche minouche !Signaler Répondre
Sûrement un futur député de la France Insoumise !Signaler Répondre
Le caho ! C'est tellement un bon comme programme.
J.M
Si on regardait la profession de chaques criminels cela en dirait long.... Les fous sont partout et il faut être fou pour penser qu ils sont exclusivement dans les universitésSignaler Répondre
Le genre d individu que les gauchos progressistes tiennent en haute estime. Ils veulent en faire venir davantageSignaler Répondre
cela démontre la déliquescence générale de nos administrations obèses et impotentesSignaler Répondre
On condamne pas les dealers, les racailles!Signaler Répondre
Par contre la pas touche!
Comme la magistrate qui s'est fais squatté sa résidence secondaire
En quelques semaines, expulsée et condamné
Les autre c'est 2 ans!!!!
Les appareils électroniques qu'il utilisait pour envoyer ses menaces lui ont été confisqués.Signaler Répondre
_________________________
Non, lui, on a été volé. Confisquer, c'est plus raffiner que le mot « volé ».
Pourtant, c'est la même chose.
Un animateur du Crous ? cela en dit long sur l’état des universités françaises .Signaler Répondre
1 an de prison ferme = 0 jour en prison. Tout au plus un joli bracelet électronique quelques mois.Signaler Répondre
Et ce pauvre type est animateur CROUS....
On pourrait lui offrir des vacances en Iran, ce seront les plus belles vacances de sa misérable vie, et avec un peu de chance il s'y sentira tellement bien qu'il voudra y rester.
Effectivement il faut pas etre très clair pour écrire et menacer sous son propre nom. le plus inquiétant c est qu il soit animateur au crousSignaler Répondre
Curieux le vinatier n est plus un argument de la défense pour l' état mais pas pour la justice'Signaler Répondre
Etrange
ca fait quoi un 'animateur du Crous ' ?Signaler Répondre
Comme c'est bizarre quand c'est le citoyen le profil psy est toujours une excuse...Signaler Répondre
Il ne pourra plus participer aux manifs avec ses camarades qui agitent des drapeaux palestiniens notamment le samedi dans les rues de Lyon, c'est ballot.Signaler Répondre