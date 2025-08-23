Judiciaire

Lyon : un jeune homme condamné pour avoir menacé de viol et de mort la préfète du Rhône

C'est un jeune homme aux méthodes troubles mais inquiétantes qui a été condamné ce jeudi par le tribunal correctionnel de Lyon.

Habitant du 8e arrondissement, suivi psychiatriquement, il avait menacé de viol et de mort Fabienne Buccio la préfète du Rhône.

L'individu âgé de 25 ans avait transmis ses menaces par courrier à la représentante de l'Etat. Des messages également envoyés aux tribunaux correctionnels de Paris et de Lyon, au tribunal administratif de Lyon, au procureur de Saint-Étienne  ou même à l'Élysée, parfois avec des croix gammées dessinées aux côtés de ses écrits.

Cet animateur du Crous s'était ensuite dénoncé en utilisant une plateforme officielle, sur laquelle il avait également fait l'apologie du terrorisme et promettait de commettre des attentats au nom du peuple palestinien.

Des propos que les autorités ont pris très au sérieux, malgré la fragilité du concerné. C'est d'ailleurs au Vinatier qu'il a été interpellé, après que le jeune homme se soit lui-même dénoncé en appelant la police.

Selon Press Pepper, son profil psychiatrique n'a pas été un frein pour son jugement et sa condamnation. D'autant qu'il avait déjà un casier judiciaire chargé après des outrages et des menaces de mort envers des magistrats.

Les juges lyonnais lui ont donc infligé une peine d'un an de prison ferme. Les appareils électroniques qu'il utilisait pour envoyer ses menaces lui ont été confisqués.

Fabienne Buccio

12 commentaires
Laisser un commentaire
avatar
Claude69100 le 23/08/2025 à 12:48
Jolie Môme a écrit le 23/08/2025 à 12h25

Sûrement un futur député de la France Insoumise !
Le caho ! C'est tellement un bon comme programme.
J.M

C'est plutôt un futur député RN avec ses insignes nazis.
Avec vous, quelque soit le sujet, vous radotez toujours les mêmes commentaires (Idem pour Loool).

Signaler Répondre
avatar
Ex Précisions le 23/08/2025 à 12:30

Il n'était pas au Vinatier pour rien ce décérébré.
Du coup sur le principe ces ânes il faut leur brider leur tél qu'ils ne fassent pas de co......ies non plus.
.
Ce qui m'énerve c'est que les juges veulent de la prison ferme alors qu'il est enfermé dans un hôpital psychiatrique, donc théoriquement son geste qui n'est pas pardonnable s'explique.
Et que d'autres qui font des choses aussi graves sont relâchés parce que ces même juges estiment qu'ils "n'étaient pas dans leur état normal".
La justice à 2 vitesses encore plus flagrante !

Signaler Répondre
avatar
tranxen 21 le 23/08/2025 à 12:26
Comme c'est bizarre a écrit le 23/08/2025 à 10h26

Comme c'est bizarre quand c'est le citoyen le profil psy est toujours une excuse...

Pas en ce qui concerne les représentants de l'état et de la démocratie, pas touche minouche !

Signaler Répondre
avatar
Jolie Môme le 23/08/2025 à 12:25

Sûrement un futur député de la France Insoumise !
Le caho ! C'est tellement un bon comme programme.
J.M

Signaler Répondre
avatar
DireLong le 23/08/2025 à 12:24
velocargo a écrit le 23/08/2025 à 11h48

Un animateur du Crous ? cela en dit long sur l’état des universités françaises .

Si on regardait la profession de chaques criminels cela en dirait long.... Les fous sont partout et il faut être fou pour penser qu ils sont exclusivement dans les universités

Signaler Répondre
avatar
Loool le 23/08/2025 à 12:03

Le genre d individu que les gauchos progressistes tiennent en haute estime. Ils veulent en faire venir davantage

Signaler Répondre
avatar
plus globalement le 23/08/2025 à 12:02
velocargo a écrit le 23/08/2025 à 11h48

Un animateur du Crous ? cela en dit long sur l’état des universités françaises .

cela démontre la déliquescence générale de nos administrations obèses et impotentes

Signaler Répondre
avatar
le poidss le 23/08/2025 à 12:02

On condamne pas les dealers, les racailles!
Par contre la pas touche!
Comme la magistrate qui s'est fais squatté sa résidence secondaire
En quelques semaines, expulsée et condamné
Les autre c'est 2 ans!!!!

Signaler Répondre
avatar
hercule de Lion le 23/08/2025 à 11:52

Les appareils électroniques qu'il utilisait pour envoyer ses menaces lui ont été confisqués.
_________________________
Non, lui, on a été volé. Confisquer, c'est plus raffiner que le mot « volé ».
Pourtant, c'est la même chose.

Signaler Répondre
avatar
velocargo le 23/08/2025 à 11:48

Un animateur du Crous ? cela en dit long sur l’état des universités françaises .

Signaler Répondre
avatar
Racailles de m... le 23/08/2025 à 11:22

1 an de prison ferme = 0 jour en prison. Tout au plus un joli bracelet électronique quelques mois.

Et ce pauvre type est animateur CROUS....

On pourrait lui offrir des vacances en Iran, ce seront les plus belles vacances de sa misérable vie, et avec un peu de chance il s'y sentira tellement bien qu'il voudra y rester.

Signaler Répondre
avatar
Catalan le 23/08/2025 à 11:14

Effectivement il faut pas etre très clair pour écrire et menacer sous son propre nom. le plus inquiétant c est qu il soit animateur au crous

Signaler Répondre
avatar
Venividivinci le 23/08/2025 à 10:50

Curieux le vinatier n est plus un argument de la défense pour l' état mais pas pour la justice'
Etrange

Signaler Répondre
avatar
petite question le 23/08/2025 à 10:41

ca fait quoi un 'animateur du Crous ' ?

Signaler Répondre
avatar
Comme c'est bizarre le 23/08/2025 à 10:26

Comme c'est bizarre quand c'est le citoyen le profil psy est toujours une excuse...

Signaler Répondre
avatar
Samah Qassam le 23/08/2025 à 10:12

Il ne pourra plus participer aux manifs avec ses camarades qui agitent des drapeaux palestiniens notamment le samedi dans les rues de Lyon, c'est ballot.

Signaler Répondre

