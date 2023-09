Guéguerre Doucet-Darmanin : la préfète du Rhône s'étonne des interrogations du maire de Lyon

Et ce, dans le but que la justice force Gérald Darmanin à lui communiquer les chiffres de la délinquance, ainsi que le nombre exact de policiers nationaux.

Mais pour Fabienne Buccio, Grégory Doucet s'emballe un peu.

Dans un courrier adressé ce mercredi à l'édile lyonnais et dont une partie du contenu est révélé par le Progrès, la représentante de l'Etat lui rappelle d'abord que les statistiques de la délinquance sont communiquées "systématiquement" lors de leurs réunions tous les deux mois, avec les autres maires de l'agglomération, et lors des réunions plus ponctuelles. Et de lui rappeler que depuis le début de l'année, la plupart des feux sont au vert concernant les agressions.

Si elle se refuse à communiquer le nombre de policiers nationaux déployés à Lyon tout en précisant que 560 policiers sont arrivés depuis trois ans, Fabienne Buccio relance Grégory Doucet sur le sujet qui a initié sa brouille avec Gérald Darmanin : la vidéosurveillance. "Je ne peux que vous inviter une nouvelle fois à entendre les besoins exprimés par les services opérationnels en matière de vidéoprotection", lance la préfète, une allusion au déport actif que refuse la Ville de Lyon.

De son côté, le maire EELV de Lyon clamait mercredi lors d'un point presse que "la transparence, c’est la condition de la confiance et de la crédibilité". Et de justifier sa demande d'avoir accès aux documents restés secrets : "J’en ai besoin pour déterminer si nous avons les moyens de faire face aux phénomènes de délinquance".