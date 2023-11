Premier bilan de "Tempête 69" : un réseau de malfaiteurs démantelé, 23 personnes placées en garde à vue

Quatre jours après le lancement de "Tempête 69", qui consiste à renforcer les effectifs de gendarmerie nationale pour faire face à tout types de délinquance, un premier bilan de l’opération a été émis ce vendredi après-midi. Au total, 24 opérations ont été menées, 3000 personnes ont été contrôlées, 23 ont été placées en garde à vue, 150 infractions routières ont été dénombrées, 11 personnes en situation irrégulière et 4 personnes recherchées ont été interpellées et un point de deal a été démantelé à Tarare, selon les chiffres de la préfecture.

Cette dernière communique tout particulièrement le démantèlement d’un réseau de vols de pièces automobiles en bande organisée opéré sur les communes lyonnaise et brondillante, qui a abouti sur l’interpellation de 13 personnes, toutes de sexe masculin, domiciliées entre Lyon et Vénissieux et âgées de moins de 30 ans. Parmi elles, sept sont déférées devant le tribunal judiciaire de Lyon ce vendredi après-midi. Le réseau désossait des pièces automobiles à même les véhicules sur la voie publique, une soixantaine d’entre-elles a été retrouvée par les gendarmes.

Après avoir ratissé cinq gares, deux péages (A6 et A89), la station de métro de Saint-Genis-Laval à deux reprises et environ 600 zones communes, le bilan des quelques 350 gendarmes mobilisés chaque jour (avec un hélicoptère et des moyens cynophiles) semble assez faible. Avec en premier exemple le lutte contre les trafics liés aux stupéfiants, qui n’a pas été très fructueuse. Malgré 458 caves et 116 parties communes inspectées dans le Rhône, seul un kilo de résine de cannabis a été retrouvé, ainsi que 4500 paquets de cigarettes et une arme blanche.

L’opération "Tempête 69" se poursuivra dans les prochaines semaines dans le département, la durée totale des actions n’étant pas déterminée. Ce vendredi, la préfète du Rhône Fabienne Buccio renouvelait sa confiance envers les forces de l’ordre : "On continue, on est présents et on va encore être là le temps qu’il faudra. (…) Notre police et notre gendarmerie font bien leur travail", commentait la haute-fonctionnaire de l’Etat.

T.J.