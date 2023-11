Près de Lyon : 125g de cannabis retrouvés lors de l’opération "Tempête 69" à la sortie du métro B

Mardi, la préfecture de la région Auvergne Rhône-Alpes lançait la vaste opération "Tempête 69" dans le département du Rhône, à la demande du ministère de l’Intérieur. Ce mercredi après-midi, l’opération visant à lutter contre "toutes les formes de délinquance" était officiellement présentée sur la commune de Saint-Genis-Laval. Une trentaine de gendarmes était mobilisée à la sortie du nouveau terminus du métro B, pour effectuer des contrôles sur des usagers sortant des rames, après les portiques. Deux dispositifs supplémentaires contrôlaient également les axes routiers à proximité du métro.

Les équipes, composées de la gendarmerie mobile, de la brigade des transports, de Saint-Genis-Laval, du PSIG de Givors et d’un chien n’ont pas mis longtemps à arrêter leur premier suspect. Sur les coups de 17h, environ 125g de résine de cannabis et une arme blanche ont été saisis dans un sac à dos.

Au total, près de 350 gendarmes par jour seront mobilisés dans les communes rhodaniennes, avec le renfort de l’escadron Guépard de Satory (Ile-de-France), "spécialisé dans les violences de type urbaines", précise Sylvia Saint-Cierge.

Selon la colonelle à la tête du groupement de gendarmerie du Rhône "plus d’une vingtaine d’opérations sont prévues sur un temps resserré", qui devrait se compter en semaines. Un volet d’actions judicaires est également entrepris par "Tempête 69", mis sous la responsabilité des procureurs de la République de Lyon et de Villefranche-sur-Saône et traduit par le renfort d’enquêteurs provenant d’unités de police judiciaire.

L’opération "Tempête 69", par le renfort d’effectifs nationaux aux moyens locaux, prévoit de lutter spécifiquement contre les réseaux liés aux trafics de stupéfiants, les auteurs de cambriolages, les vols d’accessoires automobiles et pour le démantèlement de filières d’immigration clandestine. Des contrôles habituels comme celui opéré ce mercredi à Saint-Genis-Laval sont effectués, et renforcés sur les axes routiers, notamment sur l’A89. De quoi satisfaire la maire de Saint-Genis-Laval, Marylène Millet : "C’est rassurant. L’arrivée d’un métro, c’est aussi la délinquance qui peut se surajouter. C’est important d’envoyer des messages pour dire qu’il y aura des contrôles et qu’une nouvelle station n’est pas une zone de non-droit", commentait l’édile.

Présente sur les lieux, Juliette Bossard-Trignat exprimait le besoin "d’apaiser et de pacifier certains quartiers et d’avoir un impact massif sur la réduction de la délinquance." La préfète du Rhône déléguée à la défense et à la sécurité évoquait des dispositifs exceptionnels : "Cette opération tempête est la première qui est déclenchée dans le département avec des moyens aussi conséquents", avec en plus des 350 effectifs déployés "un hélicoptère, des moyens cynophiles et des réservistes de la gendarmerie", a conclu la haute-fonctionnaire.

Un premier bilan de l’opération "Tempête 69" sera communiqué en fin de semaine par la préfecture du Rhône.

