Evacuation du squat Pyramide : la préfecture regrette les "positions contradictoires" de la mairie de Lyon

Alors que plus de 200 personnes y vivaient depuis des mois dans des conditions déplorables, ce sont 74 occupants qui ont été évacuées.

Comme indiqué plus tôt dans la journée, la préfecture du Rhône leur a proposé un hébergement en hôtel pour une durée de 8 nuits. Les établissements concernés se trouvent dans la Métropole de Lyon, et les départements du Rhône et de la Loire. "Ce dispositif temporaire permettra la mie en oeuvre d'un examen de leur situation administrative et d'un diagnostic social individualisé et complet", précisent les services de l'Etat, qui avaient déjà mis à l'abri 25 enfants et adultes du squat géré par des marchands de sommeil à la fin de l'été.

La préfecture annonce également que 6 occupants bénéficieront de l'aide au retour proposée par l'OFII, à savoir un billet d'avion et une somme d'argent qui doivent permettre un retour pérenne dans leur pays. Deux autres squatteurs ont été pris en charge par le dispositif d'accueil des demandeurs d'asile. Enfin, deux mineurs isolés ont été récupérés par la Métropole de Lyon.

Fabienne Buccio a toutefois des mots durs à destination de deux autres acteurs importants de cette évacuation. La préfète du Rhône regrette ainsi "les manoeuvres déployées pour empêcher (le bon déroulement de la mise à l'abri) au détriment de la sécurité des occupants". Un premier tacle pour les associations qui se sont retrouvées devant le squat à 6h du matin, retardant l'exécution de l'évacuation d'une heure et demie.

Enfin, la haute-fonctionnaire n'a pas apprécié le communiqué de presse de Grégory Doucet, qui a en plus écrit directement au ministre du Logement pour lui demander de trouver une solution à cette expulsion "inacceptable" à deux jours de la trêve hivernale.

Fabienne Buccio prend ainsi pour cible "les positions contradictoires exprimées ces derniers jours par la mairie de Lyon". Une référence au fait que la Ville avait signalé le squat au titre de l'article 40 du code de procédure pénale, évoquant au procureur des faits de prostitution, de violences sexuelles et de consommations de drogue, tout en mettant en garde sur "un risque grave et imminent pour la sécurité et l'intégrité physique des occupants compte-tenu de l'état de vétusté du bâtiment".