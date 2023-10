Evacuation du squat Pyramide à Lyon ce lundi : "inacceptable" pour Grégory Doucet

Le bâtiment situé dans le quartier de Gerland, en face du restaurant McDonald's, abritait 200 personnes en grande précarité depuis des mois.

Et cette décision de la préfecture du Rhône, à deux jours du début de la trêve hivernale, a été mal accueillie par les associations évidemment, mais aussi par la Ville de Lyon.

Grégory Doucet s'est ainsi fendu d'un communiqué dans lequel il s'en prend aux services de l'Etat. Le maire EELV de Lyon explique tout d'abord avoir sollicité la préfecture "depuis plusieurs mois" pour "travailler à la recherche d'une solution" pour les occupants du squat. "Les demandes de la municipalité sont toutes restées sans réponse", déplore l'édile.

"L'annonce d'une évacuation à deux jours de la trêve hivernale, fait sans précédent dans notre ville, est inacceptable pour la Ville de Lyon", poursuit Grégory Doucet, qui révèle avoir contacté le ministre du Logement Patrice Vergriete pour lui annoncer être prêt à réquisitionner un gymnase et loger les squatteurs, donnant ainsi du temps à la préfecture pour "réaliser le diagnostic social et sanitaire indispensable et la mise à l'abri des personnes".

"Si ce dernier s’est dit sensible à la proposition de la Ville de Lyon, force est de constater que la raison ne l’a pas emportée puisque à l’heure où parait ce communiqué la représentante de l’Etat dans le Rhône a décidé de maintenir l’évacuation. L’Exécutif municipal regrette profondément cette rupture avec le principe de collaboration qui a permis, depuis 2020, de trouver des solutions dans le respect des personnes comme du Droit", conclut Grégory Doucet.

Mise à jour à 9h30 : La préfecture du Rhône procède actuellement à l'évacuation d'une soixantaine de personnes, sur les 200 attendues. Un séjour de 8 nuits à l'hôtel leur sera proposé. Pour rappel, l'évacuation du squat répond à une décision de justice, couplée à des signalements concernant la vétusté du bâtiment et les pratiques qui avaient cours, comme la prostitution et les agressions sexuelles.