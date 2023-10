Expulsion du squat de la Pyramide : un rassemblement de soutien organisé ce lundi

Cela fait maintenant deux ans que 250 personnes vivent dans l'immeuble au 206 rue de Gerland, surnommé le squat Pyramide. Depuis le 12 septembre, les habitants étaient censés avoir quitté les lieux : seulement, aucun logement de repli n'ayant été proposé selon le collectif, le nombre d'occupants n'a pas changé.

Deux mois de vie avec une épée de Damoclès au dessus de la tête, qui se sont soldés à deux jours du début de la trêve hivernale : selon le collectif, l'expulsion de tous les habitants aura lieu ce lundi matin à 6 heures. La préfecture, elle, confirme qu'une décision de justice a été prise autorisant l'expulsion, mais qu'en revanche aucune décision quant à la date n'a été confirmée.

Mais selon Bernard Merlin, notre interlocuteur au collectif intersquats69, le problème ne réside pas tant dans l'expulsion que dans le refus de la préfecture d'offrir une possibilité de relogement aux personnes éjectées : "Il y a une obligation légale du droit à l’hébergement envers les personnes vulnérables, le code de l'action sociale et des familles l'indique clairement." Il ajoute par ailleurs que "le droit a l’hébergement n’est pas lié au statut social de la personne. On ne fait pas de distinguo entre les hommes et les femmes non plus, c’est une atteinte a la dignité que de remettre les gens dans la rue dans tous les cas."

Et en effet, l'art. 345-2-2 du Code de l'action sociale et des familles rappelle que "Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d'hébergement d'urgence."

A l'intérieur du bâtiment, une quarantaine de familles, des personnes seules, de nationalité française ou non, mais aussi des femmes enceintes et des enfants en bas âges ou plus grands, scolarisés dans le 7e pour la plupart : "ça fait un mois que l'opinion publique est alertée, qu'on en parle. [...] Ces gens n'ont pas de solution, ils vont finir sous les ponts, sur le trottoir, exposés aux violences de la rue."

Un rassemblement de soutien organisé

Pour lutter contre l'expulsion des habitants, le collectif organise ce lundi matin un rassemblement de soutien à 6 heures, "heure à partir de laquelle le squat est légalement expulsable", au pied de l'immeuble, suivi d'une conférence de presse à 8 heures.

Sont attendus au regroupement divers élus, dont Grégory Doucet, qui a activement lutté pour une réquisition immédiate auprès du Ministère du logement, mais aussi Sandrine Runel, Fanny Dubos et Boris Miachon à la conférence de presse.

Dans l'attente de l'expulsion, Bernard Merlin rajoute que "tout ce qu'on espère c'est une solution immédiate et rapide, la réquisition d'un lieu. Sans quoi, on ne pourra pas laisser ces personnes à l'abandon dans la rue, sans personne vers qui se tourner."

De son côté, la préfecture affirme que le squat a fait l’objet de plusieurs signalements de la Mairie de Lyon, qui a signalé des faits de délinquance, violences sexuelles, prostitution, la présence de marchands de sommeil... Dans le cadre de l'article 40 des procédures pénale, la Mairie a échangé avec les services de l’État à ce sujet.

Des squatteurs relogés, selon la Préfecture

Notre interlocuteur à la préfecture a tenu à rappeler que "l’ Etat finance 22 000 hébergements dans le Rhône, dont 8000 d'urgence et 14 000 logements adaptés. Il y a une saturation des dispositifs d'hébergements d'urgence". Si celui-ci concède qu'il y a une nécessite de "prioriser la prise en charge des personnes vulnérables", il affirme tout de même qu'une partie des habitants du squat a été pris en charge et relogé.

Les nombres officiels seront communiqués sous peu.

A.V.