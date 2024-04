Choisis ton pays

L'éléphant au milieu du salon.

Nous avons 4000 binationaux qui, arme à la main, se battent pour Israël en ce moment même. Des Français, qui dans le civil sont chirurgiens, chômeurs, éducateurs canins, fromagers et bien d'autres metiers, ont pris l'avion pour défendre le drapeau d'un autre pays que la France. Ils ont troqué la tondeuse pour des fusils mitrailleurs M4.

Certains vont tuer, d'autres se faire tuer, certains vont commettre des crimes de guerre, d'autres en revenir traumatisés.

Mais au final ça sera la France qui paiera l'addition d un conflit se situant à des milliers de kilomètres.

Les soins psychologique, les blessures et autres outrages liés à un conflit armé seront pris en charge par la solidarité nationale via la sécurité sociale. Les poursuites pénales pour certains bi nationaux éclabousseront la France par ricochet. Et avoir dans nos rues des jeunes surentrainés ne va pas nous rassurer pour autant.

Le cas israélien peut être développé à plus petite échelle pour l'Ukraine, l'Algerie, le Maroc, la Russie, le Mali et compagnie.

En cas de guerre du pays avec la France ou avec un de nos alliés, quelle sera l'attitude de cette jeunesse et des plus anciens ?

Un sondage explique que seulement 40% des enfants français en quartier prioritaire reconnaissent la nationalité française avant celle de leurs parents voire grands-parents.

Avoir un drapeau français dans son jardin en France fait de vous un facho aux yeux de vos voisins et un vrai patriote aux USA.

La double nationalité est un cancer du patriotisme, comme les discriminations, et les atteintes à la laïcité et les manipulations de cette même laïcité par les pompiers pyromanes de tous bords.

J'aime la France et j'en suis fier.

Farid Ben Moussa

Conseiller municipal de Vénissieux