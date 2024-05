La droite éclatée au sol

Oui, j'avoue, j'ai un petit délire morbide, j'aime regarder les derniers soubresauts de formes de vie politique.

J'ai vu disparaître l'UDF, le MPF de De Villiers, le RPF de Pasqua, la droite libérale et chrétienne de Millon, le RPR et pleins d'autres.

Chacun d'eux est mort petit à petit, puis s'est auto-dissous dans une structure plus grosse.

Aujourd'hui, les Républicains, après avoir couru avec les plus grands, se retrouvent chapeauté par une sorte de Gargamel varois qui, dans un inversement de poste illogique, fait la danse du ventre à notre Wauquiez régional.

La boussole est complètement déréglée.

L'envie d'être un parti qui pèse est passée au second plan, et la priorité est de nourrir les vieux caciques des années 2000 comme Nadine Morano ou Brice Hortefeux.

On n'essaye plus de plaire aux Français, mais aux 3000 vieux électeurs du parti.

Et on se retrouve avec des élus locaux qui défendent en public une liste qu'ils conspuent en privé.

Après les européennes et le score catastrophique qui les attend s'ils finissent derrière Reconquête! et la France insoumise, les vannes en direction d'Horizons et d'Edouard Philippe seront ouvertes en grand. Et un accord de gouvernement avec les macronistes sera prêt.

Le baiser de la mort des descendants de De Gaulle qui ont préféfé se tourner vers les héritiers de Pierre Laval.

L'exclusion d'Alexandre Vincendet n'aura eu au final que des bénéfices pour le député-maire officieux de Rillieux-la-Pape.

Pas besoin de chercher plus loin le futur président de la Métropole en cas de défaite des écologistes...

Farid Ben Moussa

Conseiller municipal de Vénissieux