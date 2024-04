Caca un jour, caca toujours

Là c’est sur une situation que je subis, et j’avoue que ce n’est pas pareil. On doit réécrire plusieurs fois pour ne pas être poursuivi soi-même pour des faits que l’on reproche à autrui.

Un élu socialiste au comportement étrange n’a pas trouvé mieux que d’insinuer en plein conseil municipal que l’opposition à Vénissieux avait des problèmes d’hygiène corporelle, une accusation sur les pédophiles au passage, et au final qu’elle se nourrissait de déjections.

Finissant sous les applaudissements du public communiste et avec l’approbation de la maire Michèle Picard renchérissant sur une histoire de vulves.

Mon enfance me manque. Car là, c’était réglé en une pause entre deux cours.

Aujourd'hui ce n’est plus possible, il faut passer par la case tribunal et par mon avocat Banbanaste qui rejoue l’affaire Dreyfus à chaque plaidoirie, et s’enquiert continuellement de mon état de santé psychique pour savoir si je suis traumatisé. Je suis des Minguettes, on se traumatise a minima à la vue du sang, le reste n’est que quotidien poisseux.

Sur Vénissieux hélas, ce n’est que le reflet d’une ville sous la coupe de l’anarchie où l’agressivité est un mode d’expression qui a pris le dessus sur l’empathie et le vivre-ensemble.

Il n’y a pas si longtemps, notre maire avait déjà traité l’opposition de fasciste.

Je n’ose même pas imaginer la prochaine étape. Car tomber plus bas obligerait à creuser.

Et me revient à l’esprit ce proverbe africain que ma voisine me répétait souvent : les marques du fouet disparaissent, la trace des injures, jamais.

Farid Ben Moussa

Conseiller municipal de Vénissieux