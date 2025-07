Pour Décines, Fautra ou Fautra pas ?

"Je décide, tu obéis" semble être la seule grammaire de madame le maire, Laurence Fautra.

Élue sur une promesse d’ordre et de rigueur, elle administre sa commune comme on gère un coffre-fort : verrouillée à double tour, avec méfiance envers les voisins et un goût certain pour le secret bien gardé. Sous ses airs policés, l’édile LR mène une politique qui oscille entre rigueur gestionnaire et clientélisme discret.

Décines voulait échapper au chaos de l’Est lyonnais, elle a trouvé dans Fautra une gardienne de prison plus qu’une bâtisseuse d’avenir. La propreté est surveillée, la sécurité vantée, les budgets tenus — mais à quel prix ? Le dialogue est rare, la concertation une formalité, et les critiques balayées d’un revers de la main. La démocratie locale se résume souvent à des monologues.

Et gare à ceux qui sortent du rang. Car Laurence Fautra ne se contente pas d'être parfois désagréable, de vouloir faire rendre gorge à l'opposition en les rackettent avec des outils démocratique censés être gratuits comme des salles municipales, elle traîne aussi ses opposants devant les tribunaux.

Dernière trouvaille de sa gouvernance : l’intimidation judiciaire. Un tweet qui la critique, une tribune un peu piquante ? Voilà l’opposant convoqué par huissier. Plutôt que de répondre par des arguments, on préfère la robe d’avocat au débat démocratique. Une conception très personnelle de la République… et une stratégie d’asphyxie politique bien rodée. Elle, ne paie rien, l'opposition doit taper dans les livrets A des gosses. On appelle ça souvent des procès baillons.

Mais pendant qu’on poursuit les élus d’opposition pour délit d’opinion, une autre réalité s’installe dans les quartiers. Celle que personne n’ose vraiment nommer : la montée de la délinquance, les violences, les racailles de plus en plus visibles. Décines, longtemps épargnée, connaît désormais des règlements de comptes à la Kalachnikov, des scènes de guerre urbaine en plein centre-ville, et un climat d’insécurité qui ne se résume plus à un simple sentiment. Rue Émile-Zola ou au Pont-de-Chéruy, la peur change de camp — mais ce n’est pas celle des délinquants.

La communication municipale, elle, continue d'afficher de belles images de caméras de vidéosurveillance, de réunions avec la police, et de “tranquillité publique”. Pourtant, à force de nier ou d’euphémiser, la réalité finit toujours par frapper à la porte — parfois, fusil à la main.

Prenons aussi l’exemple du Groupama Stadium. On y voit un bijou d’attractivité, mais surtout une belle épine dans le pied de la ville. Entre les embouteillages massifs, les nuisances sonores, et les effets d’aubaine immobilière, l’héritage Aulas pèse lourd. Laurence Fautra a accepté, souvent en silence, les compromis imposés par Lyon et OL Groupe, au détriment de ses propres habitants. "Ville dynamique", dit-elle. Ville sous influence, pensent les autres.

Et les projets d’aménagements ? Zones commerciales surgies comme des champignons, bétonisation galopante,ville offerte aux promoteurs, espaces verts sacrifiés sur l’autel du développement. Pour une maire qui prétend défendre une vision de long terme, ça ressemble fort à de la gestion au fil de l’eau, dopée aux grands mots et aux petits calculs.

Mais attention : tout cela fonctionne politiquement. La droite y tient bon, grâce à une opposition quasi-fantomatique — qu’on réduit aussi au silence à coups d’assignations —, un électorat âgé et sédentaire, et une gestion de l’image bien rodée. Fautra ne brille pas, elle dure. Et c’est parfois suffisant pour être réélue.

Alors, Fautra ou Fautra pas ? Fautra peut-être continuer, si rien ne vient déranger le ronron technocratique de Décines. Mais si la ville veut autre chose qu’un simple gardien de parc immobilier géant, il faudra bien poser la question du sens : que veut-on faire de Décines, et pour qui ?

Farid Ben Moussa

Conseiller municipal de Vénissieux