Prise illégale d'intérêts à Décines ? L'enquête classée sans suite, la maire Laurence Fautra évoque une "cabale politique déjouée"

Et que le parquet de Lyon avait ouvert une enquête préliminaire pour prise illégale d'intérêts à Décines-Charpieu.

Presque un an plus tard, l'enquête a finalement été classée sans suite comme le révèle la maire LR Laurence Fautra, qui se félicite de voir "une cabale politique déjouée par la justice".

Pour rappel, Farida Boudaoud, ancienne élue socialiste de Décines, avait envoyé deux dossiers au procureur : l'un concernant l'acquisition par la fille de Laurence Fautra d'un appartement dans un ensemble construit par Vinci sur un terrain cédé par la mairie décinoise. Et l'autre sur l'intervention présumée d'une entreprise au domicile de Laurence Fautra, alors qu'elle ne se déplace d'ordinaire pas chez les particuliers.

"Je tiens à remercier sincèrement la justice et la police pour leur impartialité et leur professionnalisme", réagit l'édile dans un communiqué.

"Mais je le dis avec force : ce que j’ai subi n’était rien d’autre qu’une cabale politique. Certains ont choisi de s’attaquer non pas à mon action, non pas au travail que nous menons pour les Décinoises et les Décinois, mais directement à ma personne, et pire encore, à ma famille. Cette manoeuvre n’a trompé personne.

Je n’étais pas inquiète car j’ai toujours connu la vérité, car j’ai toujours eu confiance en la justice. Et malgré la violence de ces attaques, je suis resté droite. J’ai gardé la tête haute, même dans l’inconfort. Je n’ai jamais dévié de ma ligne : servir les Décinois avec exigence, fidélité et intégrité", poursuit Laurence Fautra.

L'affaire ne devrait pas s'arrêter là puisque la maire, également vice-présidente de la Région Auvergne-Rhône-Alpes, annonce "saisir à (son) tour un juge d'instruction". "Il n’est pas admissible que l’on cherche à lyncher publiquement un élu pour des raisons purement politiques", conclut-elle, laissant entendre, sans la citer, qu'elle compte se retourner contre Farida Boudaoud.