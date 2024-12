Accusée de prise illégale d'intérêts par une "apparatchik sur le retour", la maire de Décines contre-attaque

Car la maire LR de Décines-Charpieu a été dénoncée pour des faits présumés de prise illégale d'intérêts par une ancienne opposante PS, Farida Boudaoud. Cette dernière évoque deux dossiers qu'elle estime problématiques et que la justice va vérifier : l'acquisition par la fille de Laurence Fautra d'un appartement dans des conditions plus favorables que d'autres propriétaires, et la construction de la piscine personnelle de la maire par une entreprise qui a obtenu plusieurs marchés avec la municipalité.

"Personne n’est dupe du calendrier de ces manœuvres : à un an et demi des élections municipales, elles visent à essayer de me salir de la part de gens qui n’ont ni bilan, ni projet pour les Décinois", réagit Laurence Fautra dans un communiqué, regrettant une campagne "de dénigrement et de calomnie orchestrée par madame Boudaoud".

L'édile décinoise "nie catégoriquement les accusations grotesques" et annonce demander au procureur de la République "à être entendue rapidement afin de fournir toutes explications qui lui paraîtront utiles".

Laurence Fautra va contre-attaquer en portant plainte pour dénonciation calomnieuse, une procédure qu'elle entend mener "jusqu'au bout".

"La justice est trop précieuse pour que nous la lassions instrumentaliser par les basses fin politiciennes d’apparatchiks sur le retour", conclut-elle.