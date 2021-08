Nuisances sonores : la maire de Décines demande à Woodstower de baisser le volume et à ses habitants d'appeler la police

Un évènement festif donc, qui n'a toutefois pas fait que des heureux.

Les habitants voisins de la commune de Décines-Charpieu ont pu profiter également des décibels crachés depuis le Grand parc de Miribel-Jonage. Et certains se sont plaints à la mairie du "boom-boom" incessant des soirées de Woodstower.

Dans un post Facebook, la maire LR de Décines estime que ses administrés et elle "ne pouvons plus accepter ces nuisances !". Laurence Fautra a même "demandé au préfet d'agir" et aux "élus EELV de la Métropole de réduire considérablement le volume sonore pour les Décinois".

La mairie de Décines invite de son côté les personnes gênées par d'éventuelles nuisances sonores de contacter directement par téléphone le Grand Parc de Miribel-Jonage et la police municipale de Vaulx-en-Velin.

Un dossier qui est aussi évidemment politique. Puisque le président de la Segapal (société gestionnaire du Grand Parc), Issam Benzeghiba, est le principal opposant de Christophe Quiniou, maire LR de la commune voisine, Meyzieu.