Près de Lyon : participation en baisse pour Woodstower, une édition marquée par la chaleur et les orages 

La 24e édition du festival, qui s’est déroulée de mercredi à dimanche au Grand parc de Miribel Jonage, a réuni 35 000 personnes selon la direction qui a communiqué ce lundi matin. Un chiffre bien en dessous des 43 000 spectateurs qui avaient participé à la dernière édition en 2022. "La fréquentation espérée ne s’est pas confirmée", jugent les organisateurs qui ont dû faire face à de nombreuses problématiques ces derniers jours. D’abord une alerte canicule avec une vigilance rouge sur les journées du mercredi et du jeudi puis des alertes orageuses et des fortes pluies sur ce week-end. Des festivaliers nous ont confié qu’ils n’avaient pas osé affronter les intempéries samedi soir notamment, préférant rester chez eux pour ne pas finir trempés.

"Votre enthousiasme et votre capacité à vibrer les soirs au rythme des concerts d’Angèle, Damso, Soolking, Lorenzo...des dj sets de Ben Klock, Rebekah, Joachim Pastor…et à fréquenter le Woostown en journée, nous ont porté tout au long du festival", assure tout de même la direction de Woodstower, qui n’oublie pas de "remercier chaleureusement le soutien et les retours positifs" des festivaliers. "Nous saluons aussi tout particulièrement l’implication sans faille des 600 bénévoles, la détermination et le travail sans relâche des techniciens et techniciennes qui ont travaillé dans l’ombre pour que le spectacle continue malgré les aléas et les imprévus", ajoute l’association Woodstower.

"Nous sont déterminés à préparer une 25e édition encore plus belle", concluent les organisateurs de ce grand rendez-vous musical de l’été dans l’agglomération lyonnaise.

Testing the iPhone 13pro slowmo at the #Woodstower Festival yesterday pic.twitter.com/55U5jl1Frx — Kat (@AyamKat) August 27, 2023

Puis par périscope.

Je vais essayer de mettre les meilleurs extrait. Mais je pense prendre une petite pause et revenir après. #festival #woodstower #concertdamso pic.twitter.com/WUmD8g6h8k — xLeDoc (@LImproviser) August 26, 2023