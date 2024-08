Lyon : les grands parcs de la ville et les cimetières ferment à 18h ce mardi en raison du risque d’orages

Prudence si vous comptiez sortir prendre l’air ce mardi en fin d’après-midi. De violentes précipitations sont attendues au-dessus de l’agglomération lyonnaise et du Rhône, placé ce mardi en alerte orange aux orages. Pour accompagner ce degré de vigilance, la Ville de Lyon a décidé de fermer les grands parcs de la ville plus tôt, à 18h. Un contraste saisissant, sachant qu’avec la canicule la plupart d’entre eux fermaient justement plus tard.

Mais cette fois-ci, la municipalité a décidé de fermer ces aires urbaines plus tôt en raison de l’orage attendu, ainsi que de "fortes rafales de vent supérieures à 70km/h". Les parcs de la Tête d’Or, Blandan, Cerisaie et Gerland sont concernés par cette mesure. Elle vaut également pour les grands cimetières de la ville, dont les portes fermeront également à 18h.