Dialogue inter-espèces et jeu de rôle entre les agents de la Ville de Lyon et un coquelicot : la séquence qui fait le buzz

La conseillère municipale du groupe LR Laurence Croizier avait interpellé les écologistes sur la nouvelle mouture du budget participatif de la Ville de Lyon.

Et de s'arrêter sur cet atelier de sensibilisation-formation à la concertation avec les vivants, proposée par la mairie centrale aux arrondissements. L'association Lichen, qui a perçu 3000 euros, a proposé à une vingtaine d'agents municipaux d'entrer "dans le dialogue inter-espèces au travers d'un jeu de rôle". Et ainsi d'échanger avec un bouleau pleureur, qui pleure parce que "son dernier élagage fut brutal". Ou avec un coquelicot, "fleur fragilisée par les pesticides".

"Je pense avoir l'esprit ouvert et comprendre qu'à titre individuel, vous ayez envie de dialoguer avec un bouleau pleureur ou une ourse brune. Mais qu'en revanche, sous prétexte que vous estimez que la Ville n'a pas de problème d'argent pour le budget participatif, vous dépensiez sans compter (…) auprès de cette association pour la formation de nos agents, ce n'est clairement pas possible", taclait Laurence Croizier, dans sa prise de parole ponctuée de quelques rires incontrôlés.

Il revenait à l'adjointe en charge du budget participatif, Chloë Vidal, de répondre. A côté de la plaque. Puisque, prise de court par l'angle adopté par Laurence Croizier, l'écologiste se contentait de longuement réexpliquer le fonctionnement du BUPA, puis d'adopter la traditionnelle défense des Verts : la droite n'a rien compris à la pertinence du projet parce qu'elle est archaïque.

Vous ne rêvez pas, voilà les formations que @Gregorydoucet propose aux agents de la ville de Lyon. C’est tout simplement ridicule. C’est une nouvelle preuve du gaspillage de l’argent public… #Dogmatisme https://t.co/POJTCve3eY — Pierre OLIVER (@poliver69) December 18, 2024 "Je suis vraiment désolée que vous ne goûtiez pas à la qualité de cette formation, qui montre que vous êtes dans une forme de déni sur les enjeux auxquels nous sommes aujourd'hui confrontés, indiquait Chloë Vidal. Nous sommes dans un territoire de dépendance et nous avons à imaginer la manière dont nous pouvons garantir la survie des vivants. Il est important de s'aventurer vers d'autres réflexions et d'aller vers une anthropologie symétrique, de considérer l'ensemble des vivants pour mieux penser notre action publique municipale". Sans se démonter, Laurence Croizier pointait du doigt les ficelles de son interlocutrice : "Vous ne m'avez pas appris grand chose à me réciter les tenants et aboutissants du BUPA qui est un dossier que j'ai suivi suffisamment. Effectivement, je dois être étriquée d'esprit, mais vous ne m'avez toujours pas convaincue que les agents ont besoin que l'on finance cette formation avec les vivants non-humains. Vous auriez pu être un peu plus courte dans l'expression".

Même l'ancien maire de Lyon Georges Képénékian s'en mêlait, interpellant Grégory Doucet : "Je ne voulais pas intervenir, parce que votre adjointe a l'air d'être convaincue et essaye d'être convaincante. Mais quand même ! Je suis très partisan de l'anthropologie symétrique. Mais on ne doit pas habiter dans le même pays, ni la même ville ! Vous commencez par nous expliquer que les risques de contraintes budgétaires planaient sur notre cité, c'est le bouzin. Même si on a raison, rechoisissons nos priorités !"