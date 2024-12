Des citoyens mis à l’honneur par la Ville de Lyon en faveur des droits humains

Dans le cadre de la Journée internationale des droits humains, la Ville de Lyon remet depuis 2021 la citoyenneté d’honneur à des défenseurs des droits humains en reconnaissance de leur courage et de leur engagement.

La mairie de Lyon a élevé au rang de citoyen d’honneur cinq personnalités ce samedi 14 décembre. Parmi elles, on retrouve Sonia Dahmani, une avocate tunisienne emprisonnée. Elle a dénoncé, lors de plusieurs émissions de radio et de télévision, le sort des migrants et le traitement des prisonniers politiques en Tunisie.

On retrouve également Muzdah Haem Rahimi, une militante afghane et chercheuse en immunologie à l’Université Claude Bernard Lyon 1, fortement investie dans la formation et le développement de l’enseignement scientifique pour les femmes afghanes.

Une personnalité bélarusse, que la Ville de Lyon a souhaité garder anonyme pour assurer sa protection, est également honorée. Cette personne, actuellement emprisonnée pour son combat, est engagée dans la défense des droits humains. En distinguant cette personnalité, la Ville de Lyon souhaite également rendre hommage aux dizaines de milliers d’opposants politiques et défenseurs des droits humains.

Enfin, Alton Krenak, écrivain brésilien militant pour les droits des peuples autochtones, et Shireen Abu Akleh, journaliste palestino-américaine assassinée par des tirs de l’armée israélienne, ont également été sélectionnés.

Les portraits et parcours de ces personnalités sont exposés jusqu’à mi-janvier sur les grilles de l’Hôtel de Ville.