Lyon : la Ville poursuit son engagement pour l’inclusion

Ce lundi 2 décembre, veille de la Journée internationale des personnes handicapées, le maire de Lyon, Grégory Doucet, et l’adjoint au maire délégué au handicap, Laurent Bosetti, ont dévoilé une plaque sur le parvis du Musée des Confluences en hommage à Judith Heumann, militante emblématique des droits des personnes handicapées.

Cette initiative s’inscrit dans l’une des 100 mesures du Plan Handicap, voté en décembre 2023 (2023-2026), visant à rendre Lyon plus inclusive.

Judith Heumann, militante américaine des droits des personnes handicapées décédée le 4 mars 2023, avait contracté la poliomyélite à l’âge de 18 mois. Elle a dû utiliser un fauteuil roulant toute sa vie, ce qui l’a empêchée, par exemple, de fréquenter une école publique. Cela l’a conduite à devenir une figure emblématique de la lutte pour les droits des personnes handicapées.

Pour compléter cette action, la Ville de Lyon organise, du 2 au 15 décembre, la 2ᵉ édition de la "Quinzaine des Handicaps". Pendant ces deux semaines, plus de 50 événements culturels, sportifs et éducatifs accessibles à tous seront proposés. Parmi eux : des lectures en langue des signes à la Bibliothèque municipale de Lyon, une initiation au tandem handisport ou encore une visite sensorielle au Musée des Beaux-Arts.

Un spectacle intitulé "Les Claques et les Étoiles", présenté par la compagnie de l’Âtre en partenariat avec Filactions et l’Association francophone des femmes autistes, se tiendra ce mardi 3 décembre à l’Hôtel de Ville de Lyon. Ce spectacle sera accessible grâce à des sous-titres, la présence de chuchoteuses et des aménagements pour les personnes à mobilité réduite.

En ce qui concerne la Fête des Lumières 2024, des dispositifs spécifiques seront mis en place pour les personnes en situation de handicap. Sur la place Bellecour ou à l’entrée du parc de la Tête d’Or (porte des Enfants du Rhône), une équipe handi-accueillante, identifiable grâce à des gilets verts, proposera un accompagnement personnalisé pour un parcours adapté, avec des ajustements en fonction de l’affluence. Enfin, l’œuvre "L’Enfant Lumière, Lightning Hope", située sur les quais de Saône, sera accessible en audiodescription.