Droit de réponse de la Ville de Lyon

Contrairement à ce qui est suggéré, le rapport de la Chambre régionale des comptes indique que les dépenses de communication externe de la Ville de Lyon n’ont pas augmenté et ont même diminué en 2020 et 2021, enregistrant une baisse de 16,6 % par rapport à la période 2018-2019. Il convient de souligner que les dépenses de communication en 2022 (10,35 M€) restent inférieures de 2,27 % à celles de 2019 (10,59 M€). Ainsi, contrairement aux affirmations de l'article, il n’y a pas eu d’augmentation globale des dépenses entre ces deux années, mais bien une réduction. Par ailleurs, le coût annuel des vœux de la Ville de Lyon a fortement diminué sur la période 2019-2023, passant d’environ 46 000 € en 2019 à moins de 28 000 € en 2023, illustrant une gestion plus rigoureuse des dépenses.

En matière d’évaluation, la Cour des Comptes précise que "Les indicateurs mis en place permettent de mesurer l’audience des médias et l’impact des campagnes de communication".

Enfin, en matière de communication institutionnelle, la Ville de Lyon consacre seulement 4 % de ses dépenses de communication à ses magazines municipaux, un chiffre bien inférieur à celui des autres grandes villes de la région, dont la moyenne se situe autour de 10 %. Concernant le magazine de la ville de Lyon, la CRC met en avant le passage d’une publication mensuelle avant 2019 à une publication bimestrielle et une légère réduction de la pagination en soulignant les économies réalisées.

Ces éléments factuels, issus du rapport de la Chambre régionale des comptes, permettent de remettre en perspective les conclusions avancées dans l’article rédigé le 30 janvier 2025.