Trop de symboles religieux sur la carte de voeux de la Ville de Lyon ? Yasmine Bouagga a demandé des comptes à Grégory Doucet

On y voit une scène assez apaisante bien qu'imaginaire : une famille dîne aux chandelles sur les bords de Saône, au pied de la passerelle Saint-Georges. Avec vin et paté-croûte bien visibles sur la table.

Et certains y voient une trop forte présence de symboles potentiellement religieux. A commencer par la basilique de Fourvière, mais aussi une femme aux cheveux blancs qui joint les mains et semble prier à table. A ce compte-là, on peut aussi trouver que les fenêtres des immeubles dans le fond ont une forme de croix chrétienne...

Selon le Progrès, en découvrant la carte de voeux, la maire du 1er arrondissement Yasmine Bouagga s'est étonnée de la présence ostentatoire de ces symboles. Surtout venant de la part de Grégory Doucet, qui, par respect de la laïcité, se refuse à participer au Voeu des Echevins depuis son élection.

Sans pour autant nier que la femme est en train de prier, la Ville de Lyon annonce n'avoir donné aucune consigne à l'artiste pour faire figurer sur la carte des symboles religieux.

La maire du 1er arrondissement peut donc être rassurée, ce n'est pas son exécutif écologiste qui a demandé à ce que la religion ait autant de place sur le dessin. Même si c'est bien lui qui l'a validé, et qui règlera la facture de 9000 euros HT à l'artiste.

Une carte blanche accordée donc à ce dernier, qui tranche avec la polémique de l'an dernier, où les modifications réclamées par les Verts avaient été tellement nombreuses que les artistes avaient renié leur dessin et avaient refusé de le signer.