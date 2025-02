Lyon : Grégory Doucet embarrassé par des proches à la commémoration de la rafle de la rue Sainte-Catherine ?

Le 9 février de cette année, sur ordre de Klaus Barbie, 86 juifs étaient arrêtés dans un immeuble situé au 12 de la rue, puis déportés.

Mais alors que Grégory Doucet s'était refait une réputation auprès de la communauté juive de Lyon (oubliées les vives tensions et les huées après l'épisode Salah Hamouri, la concorde était de retour, notamment lors de l'inauguration du Mémorial de la Shoah ndlr), un épisode a embarrassé le maire écologiste.

Car le CRIF s'est ému de voir qu'un second rassemblement avait eu lieu après l'officiel rue Sainte-Catherine, à l'initiative des collectifs juifs antisionistes Tsedek! et l'Union juive française pour la paix. Et que des élus de la majorité verte s'étaient greffés à ce dernier. Notamment la maire du 1er arrondissement Yasmine Bouagga.

Cette dernière n'avait pas pu prendre la parole lors de la cérémonie officielle, car le CRIF l'avait expressément demandé selon Tribune de Lyon. La faute à ses prises de position de plus en plus tournées vers l'extrême-gauche, et surtout sa décision après les attentats du 7 octobre d'accrocher un drapeau blanc sur sa mairie, plutôt qu'un drapeau israélien comme l'avait fait Grégory Doucet.

Auprès de nos confrères, Yasmine Bouagga s'est défendue d'avoir permis la venue de Tsedek! et de l'Union juive française pour la paix, mais a estimé que les collectifs avaient "le droit" d'être présents.

Outre la maire écologiste, l'élue PCF de la Croix-Rousse Aline Guitard s'est également recueillie avec les collectifs antisionistes, tout comme l'horloger de Saint-Paul et élu du 5e Philippe Carry.

De son côté, la Ville de Lyon a annoncé ne pas avoir été prévenue de cette seconde manifestation, ni par les collectifs, ni par les élus qui y ont pris part.

Au-delà de la guerre intestine que se livrent le CRIF et les collectifs juifs antisionistes, Grégory Doucet doit composer, comme lors de l'épisode Salah Hamouri, avec les initiatives prises par des proches qui le placent sous le feu des boulets.

Ambiance...